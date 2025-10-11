Психолог Шпагина разъяснила, в чём опасность синдрома Плюшкина

«Для человека с хоардингом каждая старая газета или сломанная вещь может нести глубокий эмоциональный смысл или восприниматься как часть его самого. История же термина “синдром Плюшкина” действительно интересна и уходит корнями в литературу. Она не является медицинской, но прекрасно иллюстрирует суть явления. Образ был создан Николаем Васильевичем Гоголем в поэме “Мёртвые души”. Помещик Плюшкин, скупой и одержимый собиранием всякого хлама, стал настолько ярким архетипом, что его имя навсегда закрепилось в народном сознании для описания подобного поведения», — поделилась Шпагина.