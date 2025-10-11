Психолог Шпагина разъяснила, в чём опасность синдрома Плюшкина

Об этом RT рассказала Елена Шпагина, кандидат психологических наук, доцент кафедры гуманитарных и социальных наук Института технологий управления РТУ МИРЭА.
«Это серьёзное психическое расстройство, основным признаком которого является устойчивая трудность расставаться с любыми вещами, независимо от их реальной ценности. Это расстройство характеризуется не просто беспорядком в доме, а именно накоплением огромного количества предметов, которые человек не использует и зачастую не нуждается в них», — заявила она.
Со временем эти вещи заполняют жилое пространство, делая его непригодным для нормальной жизни: загромождаются проходы, комнаты, а зачастую и санузлы с кухней, подчеркнула эксперт.
«Это создаёт антисанитарные условия и прямую угрозу для жизни и здоровья самого человека и его соседей», — пояснила специалист.
По её словам, часто патологическое накопительство связано с другими психическими расстройствами, такими как депрессия, тревожное расстройство, обсессивно-компульсивное расстройство (ОКР) и расстройства аутистического спектра.
«Однако оно может проявляться и как самостоятельное заболевание. Ключевыми причинами считаются биологические — нарушения в работе мозга, ответственных за принятие решений и эмоциональный контроль, генетические — наличие родственников с подобными проблемами повышает риски, психологические травмы — тяжёлые утраты, лишения в прошлом, когда вещи становятся символической защитой от внешнего мира и одиночества», — рассказала Шпагина.
Если говорить о том, кому свойственно это расстройство, то статистически оно чаще встречается у людей пожилого возраста, однако первые признаки могут проявляться уже в подростковый период, отметила психолог.
«Для человека с хоардингом каждая старая газета или сломанная вещь может нести глубокий эмоциональный смысл или восприниматься как часть его самого. История же термина “синдром Плюшкина” действительно интересна и уходит корнями в литературу. Она не является медицинской, но прекрасно иллюстрирует суть явления. Образ был создан Николаем Васильевичем Гоголем в поэме “Мёртвые души”. Помещик Плюшкин, скупой и одержимый собиранием всякого хлама, стал настолько ярким архетипом, что его имя навсегда закрепилось в народном сознании для описания подобного поведения», — поделилась Шпагина.