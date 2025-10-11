В Хабаровске обсудили, как сделать медпомощь доступнее на Дальнем Востоке

В Хабаровске прошла конференция по развитию медицины на Дальнем Востоке и в Арктике. Больше 200 участников — представители федеральных и региональных органов власти, врачи и эксперты — обсудили, как сделать медпомощь доступнее и привлечь врачей в северные районы. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.