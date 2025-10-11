В Хабаровске обсудили, как сделать медпомощь доступнее на Дальнем Востоке

В Хабаровске прошла конференция по развитию медицины на Дальнем Востоке и в Арктике. Больше 200 участников — представители федеральных и региональных органов власти, врачи и эксперты — обсудили, как сделать медпомощь доступнее и привлечь врачей в северные районы. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
От имени губернатора Дмитрия Демешина участников поприветствовал вице-губернатор Артем Мельников. Он рассказал, что проблем в сфере здравоохранения немало, но решать их нужно вместе и открыто.
«Все эти вопросы касаются наших жителей. Давайте говорить честно и находить конкретные решения», — сказал Артем Мельников.
Министр здравоохранения края Станислав Мальцев рассказал, что в Николаевске завершено строительство нового лечебного корпуса. Для привлечения специалистов губернатор предложил единовременную выплату — миллион рублей врачам, решившим переехать работать на север.
Эксперты также обсудили развитие онкологической помощи, внедрение новых технологий и кадровый вопрос. Директор Федерального центра лекарственного обеспечения Минздрава РФ Елена Максимкина отметила, что за счет фонда «Круг добра» в крае уже получили лечение 36 детей, девять из них — с гепатитом С.
По итогам конференции власти региона планируют увеличить финансирование медицины и продолжить работу над доступностью медпомощи для жителей Дальнего Востока.