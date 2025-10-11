Ричмонд
+13°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Хабаровске обсудили, как сделать медпомощь доступнее на Дальнем Востоке

На конференции говорили о кадрах, строительстве больниц и новых выплатах врачам.

Источник: Комсомольская правда

В Хабаровске прошла конференция по развитию медицины на Дальнем Востоке и в Арктике. Больше 200 участников — представители федеральных и региональных органов власти, врачи и эксперты — обсудили, как сделать медпомощь доступнее и привлечь врачей в северные районы. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

От имени губернатора Дмитрия Демешина участников поприветствовал вице-губернатор Артем Мельников. Он рассказал, что проблем в сфере здравоохранения немало, но решать их нужно вместе и открыто.

«Все эти вопросы касаются наших жителей. Давайте говорить честно и находить конкретные решения», — сказал Артем Мельников.

Министр здравоохранения края Станислав Мальцев рассказал, что в Николаевске завершено строительство нового лечебного корпуса. Для привлечения специалистов губернатор предложил единовременную выплату — миллион рублей врачам, решившим переехать работать на север.

Эксперты также обсудили развитие онкологической помощи, внедрение новых технологий и кадровый вопрос. Директор Федерального центра лекарственного обеспечения Минздрава РФ Елена Максимкина отметила, что за счет фонда «Круг добра» в крае уже получили лечение 36 детей, девять из них — с гепатитом С.

По итогам конференции власти региона планируют увеличить финансирование медицины и продолжить работу над доступностью медпомощи для жителей Дальнего Востока.

Узнать больше по теме
Арктика: холодный регион на крайнем севере планеты
Зона сурового климата, богатых природных ресурсов и уникальной экосистемы. Арктика охватывает северные окраины материков и акваторию Северного Ледовитого океана. В материале приведены главные сведения о регионе.
Читать дальше