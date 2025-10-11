Росстат опубликовал данные с ценами на продукты: что дешевеет, а что — дорожает

В России произошли ощутимые изменения в области стоимости продуктов. В сентябре индекс потребительских цен составил 100,34% при сравнении с августом 2025 года. Ряд товаров подешевел, однако на некоторые продукты питания цены возросли. Об этом подробно рассказывает Росстат.
Так, судя по официальным данным, на 3,5% подешевела плодоовощная продукция. Например, цены снизились на картофель. Теперь его можно приобрести на 15,2% выгоднее. Кроме того, стала дешевле морковь — на 16,6%.
Помимо прочего, теперь доступнее и репчатый лук. Его стоимость опустилась на 14,8%. Капуста подешевела на 12,8%.
Однако, ожидаемо, есть и продукты питания, прибавившие в цене. Так, подорожали помидоры. Их цена возросла на 22,7%. В цене повысился сладкий перец — на 7,5%. Стали дороже апельсины и бананы — на 4,9% и 3,5% соответственно.
Стоит также отметить оливковое масло. Оно стало стоить дешевле на 2,8%. Упала цена и на лососевую икру — на 1,2%. Россиянам стали доступнее сгущенка и какао. На них цена понизилась на 0,7%.
Если говорить о стандартной продуктовой корзине, подешевели рис, соль, черный чай и йогурты. Их стоимость упала на 0,5%.
Еще об интересных исследованиях. KP.RU провел опрос о времени, проводимом в соцсетях. Выяснилось, что более 30% респондентов стали проводить в них меньше времени, чем годами ранее. Кому-то «стало неинтересно», у некоторых «поменялись интересы» и «стало больше работы». Но все же были и те, кто заметил, что из традиционных соцсетей они просто перешли в Telegram. 25% опрошенных заявили, что посвящают столько же времени соцсетям, как и раньше.
Стоит обратиться также к вечной теме пенсий. Опрос показал, что размер желаемой выплаты зависит от возраста. Граждане старше 45 лет хотели бы получать примерно 50,8 тысячи рублей. Россияне помладше, от 35 до 45 лет, рассчитывают на 51,5 тысячи рублей. Выше сумму назвали те, кто зарабатывает более 100 тысяч рублей. Люди с зарплатой до 50 тысяч рублей определили идеальный размер пенсии в 47,2 тысячи рублей. Наиболее высокие ожидания, касающиеся выплат, зафиксированы у жителей Москвы, Петербурга, Хабаровска и Тюмени.