Росстат опубликовал данные с ценами на продукты: что дешевеет, а что — дорожает

Еще об интересных исследованиях. KP.RU провел опрос о времени, проводимом в соцсетях. Выяснилось, что более 30% респондентов стали проводить в них меньше времени, чем годами ранее. Кому-то «стало неинтересно», у некоторых «поменялись интересы» и «стало больше работы». Но все же были и те, кто заметил, что из традиционных соцсетей они просто перешли в Telegram. 25% опрошенных заявили, что посвящают столько же времени соцсетям, как и раньше.