Собчак раскритиковала инициативу изучения песен SHAMAN и Газманова в школах

Журналистка Ксения Собчак раскритиковала инициативу изучения песен Ярослава Дронова, известного под псевдонимом SHAMAN, и Олега Газманова в школах.
— Я плохо на такую инициативу смотрю, потому что это вкусовщина. Эти певцы должны быть еще проверены временем, — высказалась она в интервью на канале «Москва 24», которое опубликовано на Youtube.
Телеведущая отметила, что в РФ огромное количество прекрасной музыки прошлых лет. Собчак не против военных песен, но современная музыка у нее вызывает вопросы.
В августе Минпросвещения России рекомендовало изучать в школах песни SHAMAN, Олега Газманова, Дениса Майданова и Трофима (Сергей Трофимов). В список попали 37 композиций.
По мнению депутата Госдумы Михаила Романова, данный перечень надо расширить и добавить в него творчество певицы Mia Boyka. Он объяснил это тем, что школьники хотят изучать песни тех исполнителей, которых они слушают. В качестве примера патриотической песни у артистки он привел трек «Богатырская». Стоит ли включать в школьную программу песни Mia Boyka и какие композиции уже входят в перечень, разбиралась «Вечерняя Москва».