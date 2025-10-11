Собчак раскритиковала инициативу изучения песен SHAMAN и Газманова в школах

По мнению депутата Госдумы Михаила Романова, данный перечень надо расширить и добавить в него творчество певицы Mia Boyka. Он объяснил это тем, что школьники хотят изучать песни тех исполнителей, которых они слушают. В качестве примера патриотической песни у артистки он привел трек «Богатырская». Стоит ли включать в школьную программу песни Mia Boyka и какие композиции уже входят в перечень, разбиралась «Вечерняя Москва».