Хаминский рассказал о финансовых трудностях Галкина из-за статуса иноагента

Максим Галкин* не может воспользоваться авторскими отчислениями, которые выплачиваются ему в России, отметил в беседе с aif.ru юрист Александр Хаминский.
«Авторские отчисления. которые поступают Галкину* за использование его произведений, аккумулируются на специальном счете. Воспользоваться этими деньгами он не может, закон предусматривает возможность снятия только незначительной суммы. Доступ к этим деньгам станет возможен в случае снятия с гражданина статуса иноагента. Такой счет также разблокируется в случае смерти гражданина, тогда эти деньги поступают в наследственную массу и делятся между наследниками», — сказал эксперт.
Юрист уточнил, что, поскольку Галкин* делал отчисления в пенсионный фонд, достигнув соответствующего возраста, он будет иметь право на пенсию.
Ранее Хаминский оценил предложение пользователей Сети лишить Пугачеву пенсии.
*признан иноагентом на территории Российской Федерации.