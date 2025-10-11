Ричмонд
Хаминский рассказал о финансовых трудностях Галкина из-за статуса иноагента

Супруг Аллы Пугачевой Максим Галкин не имеет доступа к своим авторским отчислениям в РФ. Эти средства хранятся на специальном счете и станут доступными только после снятия статуса иноагента или как наследство после его смерти.

Источник: Аргументы и факты

Максим Галкин* не может воспользоваться авторскими отчислениями, которые выплачиваются ему в России, отметил в беседе с aif.ru юрист Александр Хаминский.

«Авторские отчисления. которые поступают Галкину* за использование его произведений, аккумулируются на специальном счете. Воспользоваться этими деньгами он не может, закон предусматривает возможность снятия только незначительной суммы. Доступ к этим деньгам станет возможен в случае снятия с гражданина статуса иноагента. Такой счет также разблокируется в случае смерти гражданина, тогда эти деньги поступают в наследственную массу и делятся между наследниками», — сказал эксперт.

Юрист уточнил, что, поскольку Галкин* делал отчисления в пенсионный фонд, достигнув соответствующего возраста, он будет иметь право на пенсию.

Ранее Хаминский оценил предложение пользователей Сети лишить Пугачеву пенсии.

*признан иноагентом на территории Российской Федерации.