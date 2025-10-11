Хаминский рассказал о финансовых трудностях Галкина из-за статуса иноагента

«Авторские отчисления. которые поступают Галкину* за использование его произведений, аккумулируются на специальном счете. Воспользоваться этими деньгами он не может, закон предусматривает возможность снятия только незначительной суммы. Доступ к этим деньгам станет возможен в случае снятия с гражданина статуса иноагента. Такой счет также разблокируется в случае смерти гражданина, тогда эти деньги поступают в наследственную массу и делятся между наследниками», — сказал эксперт.