Омский политех вошёл в рейтинг лучших университетов мира

World University Rankings — один из самых известных и авторитетных глобальных рейтингов, который оценивает университеты по разным критериям. Включение ОмГТУ в этот рейтинг — важное достижение, подчёркивающее международную академическую репутацию вуза. Это признание открывает новые возможности для установления международного сотрудничества и привлечения талантливых студентов и исследователей.