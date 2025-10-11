Омский политех вошёл в рейтинг лучших университетов мира

Рейтинг World University Rankings, ежегодно публикуемый изданием Times Higher Education, включил в список 2191 учебное заведение из 115 стран. Омский государственный технический университет (ОмГТУ) оказался в группе 1501+, заняв 23 место среди 80 российских вузов.
Оценка вузов проводилась по 18 показателям эффективности, включая преподавательскую деятельность, научные исследования, взаимодействие с промышленными партнёрами и международные перспективы. В числе учитываемых факторов — соотношение преподавателей и студентов, количество докторов и бакалавров, доля иностранных студентов, количество патентов, а также репутация научных исследований.
ОмГТУ продемонстрировал высокие результаты в сфере взаимодействия с промышленностью и качества научной работы. Эти показатели отражают успешное сотрудничество вуза с предприятиями и компаниями, коммерциализацию разработок и внедрение новых технологий в реальный сектор экономики.
World University Rankings — один из самых известных и авторитетных глобальных рейтингов, который оценивает университеты по разным критериям. Включение ОмГТУ в этот рейтинг — важное достижение, подчёркивающее международную академическую репутацию вуза. Это признание открывает новые возможности для установления международного сотрудничества и привлечения талантливых студентов и исследователей.