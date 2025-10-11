Ричмонд
Кнутов: ракеты США JASSM могут завезти на Украину тайно

Для поставок ракет JASSM на Украину могут использовать морской порт Одессы или наземный транспорт. По мнению военного эксперта Юрия Кнутова, вооружение могут доставляться на Украину под видом гуманитарной помощи.

Источник: freepik.com

Ракеты JASSM могут доставить на Украину в контейнерах под видом гуманитарной помощи. Об этом aif.ru заявил военный эксперт Юрий Кнутов, комментируя появившуюся в СМИ информацию о том, что США может передать Украине ракеты JASSM вместо Tomahawk.

«Ракеты могут поставлять морем через Одессу или через Польшу, куда сначала их привезут самолетами в Жешув, а далее либо трейлерами, либо железнодорожным транспортом. Такие ракеты могут прятать и в обычные трейлеры под видом детского питания или других мирных грузов. Я видел кадры, когда в трейлер, на котором стоит маркировка чуть ли не “детское питание”, заезжает шведская БМП современная и ее везут на Украину», — объяснил эксперт.

Кнутов подчеркнул, что массированные удары по портовым сооружениям в Одессе, в Ильичевске, по железнодорожным станциям на границе между Западной Украиной и Польшей затрудняют доставку грузов, в том числе, и крылатых ракет и боеприпасов.

Накануне стало известно, что были нанесены удары по портам Одессы и Черноморска (известного ранее как Ильичевск). Как отметил Герой России, генерал-майор в отставке Сергей Липовой, под удар могли попасть цеха по сборке безэкипажных катеров, с помощью которых ВСУ пытаются атаковать регионы РФ, и склады, где хранились беспилотники.