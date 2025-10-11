Кнутов: ракеты США JASSM могут завезти на Украину тайно

«Ракеты могут поставлять морем через Одессу или через Польшу, куда сначала их привезут самолетами в Жешув, а далее либо трейлерами, либо железнодорожным транспортом. Такие ракеты могут прятать и в обычные трейлеры под видом детского питания или других мирных грузов. Я видел кадры, когда в трейлер, на котором стоит маркировка чуть ли не “детское питание”, заезжает шведская БМП современная и ее везут на Украину», — объяснил эксперт.