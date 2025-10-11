Кнутов: ракеты США JASSM могут завезти на Украину тайно

Ракеты JASSM могут доставить на Украину в контейнерах под видом гуманитарной помощи. Об этом aif.ru заявил военный эксперт Юрий Кнутов, комментируя появившуюся в СМИ информацию о том, что США может передать Украине ракеты JASSM вместо Tomahawk.
«Ракеты могут поставлять морем через Одессу или через Польшу, куда сначала их привезут самолетами в Жешув, а далее либо трейлерами, либо железнодорожным транспортом. Такие ракеты могут прятать и в обычные трейлеры под видом детского питания или других мирных грузов. Я видел кадры, когда в трейлер, на котором стоит маркировка чуть ли не “детское питание”, заезжает шведская БМП современная и ее везут на Украину», — объяснил эксперт.
Кнутов подчеркнул, что массированные удары по портовым сооружениям в Одессе, в Ильичевске, по железнодорожным станциям на границе между Западной Украиной и Польшей затрудняют доставку грузов, в том числе, и крылатых ракет и боеприпасов.
Накануне стало известно, что были нанесены удары по портам Одессы и Черноморска (известного ранее как Ильичевск). Как отметил Герой России, генерал-майор в отставке Сергей Липовой, под удар могли попасть цеха по сборке безэкипажных катеров, с помощью которых ВСУ пытаются атаковать регионы РФ, и склады, где хранились беспилотники.