Эксперт Корнейчук: телефон может загореться из-за повреждения аккумулятора

Повреждение аккумулятора может привести к возгоранию телефона, рассказал aif.ru эксперт по гаджетам Илья Корнейчук.
«Если попытаться самостоятельно заменить вздутый аккумулятор, можно повредить защитную оболочку, после чего из-за взаимодействия с кислородом может возникнуть возгорание. Если аккумулятор просто пришел в негодность, происходит прорастание металлических дендритов, они пробивают сепаратор и возникает короткое замыкание, в итоге аккумулятор самовоспламеняется», — объяснил эксперт.
Ранее сообщалось, что в Якутске юноша погиб от удара током от заряжавшегося мобильного телефона.
За несколько дней до этого в Челябинске подросток погиб, разговаривая по телефону с зарядкой у батареи. Корнейчук объяснял, как мог погибнуть заряжавший телефон подросток.