Эксперт Корнейчук: телефон может загореться из-за повреждения аккумулятора

«Если попытаться самостоятельно заменить вздутый аккумулятор, можно повредить защитную оболочку, после чего из-за взаимодействия с кислородом может возникнуть возгорание. Если аккумулятор просто пришел в негодность, происходит прорастание металлических дендритов, они пробивают сепаратор и возникает короткое замыкание, в итоге аккумулятор самовоспламеняется», — объяснил эксперт.