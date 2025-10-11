Ричмонд
+13°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эксперт Корнейчук: телефон может загореться из-за повреждения аккумулятора

За минувшую неделю два подростка погибли от заряжавшихся телефонов. Эксперт рассказал, что приводит к возгоранию телефонов.

Источник: Аргументы и факты

Повреждение аккумулятора может привести к возгоранию телефона, рассказал aif.ru эксперт по гаджетам Илья Корнейчук.

«Если попытаться самостоятельно заменить вздутый аккумулятор, можно повредить защитную оболочку, после чего из-за взаимодействия с кислородом может возникнуть возгорание. Если аккумулятор просто пришел в негодность, происходит прорастание металлических дендритов, они пробивают сепаратор и возникает короткое замыкание, в итоге аккумулятор самовоспламеняется», — объяснил эксперт.

Ранее сообщалось, что в Якутске юноша погиб от удара током от заряжавшегося мобильного телефона.

За несколько дней до этого в Челябинске подросток погиб, разговаривая по телефону с зарядкой у батареи. Корнейчук объяснял, как мог погибнуть заряжавший телефон подросток.