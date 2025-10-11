Дандыкин сказал, как ВС РФ вскрывают секретные подземные тоннели ВСУ

Российские военные подрывают тайные подземные тоннели ВСУ и ликвидируют находящихся в них боевиков, сообщил в беседе с aif.ru военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.
Напомним, ранее российские военные обнаружили подземные тоннели ВСУ, протяженностью около 700 метров. Боевики вырыли подземный ход на константиновском направлении в ДНР, он пролегал через всю лесополосу.
По словам российского командира с позывным Дава, обнаружить подобное укрытие сложно даже с помощью беспилотника, там был всего один выход и один вход.
«Сейчас есть средства, которые позволяют изучать, что находится на глубине до километра, что там есть и что там делают. Российские военные по трубам проходят, а боевики ВСУ пытаются закапываться. Происходящее можно назвать “земляным” конфликтом, тем более боевикам ВСУ плохо приходится из-за наших дронов. Обычно по такому подземному тоннелю просто бьют, а потом уничтожают “копателей” или они ликвидируются в результате обрушения», — отметил эксперт.
По словам военного эксперта, подземный тоннель, протяженностью 700 метров, боевики ВСУ могли вырыть уже во время спецоперации.
Ранее Дандыкин сообщил, что на Украине военные заводы прячут под землю по примеру нацистов.