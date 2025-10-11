Россиянам напомнили о перерасчете пенсий в ноябре: кого касается повышение

Он уточнил, что пенсионеры, которым исполняется 80 лет, получат удвоенную выплату к страховой пенсии. Помимо прочего, это правило будет распространяться на инвалидов I группы. Депутат также рассказал о перерасчете выплат для летных экипажей и работников угольной промышленности. В этом случае доплата зависит от стажа и условий труда.