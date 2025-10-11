Россиянам напомнили о перерасчете пенсий в ноябре: кого касается повышение

Некоторым россиянам в ноябре повысят государственные выплаты. Перерасчет пенсий коснется сразу ряда групп. В их числе граждане старше 80 лет, работники угольной промышленности и другие. Об этом напомнил депутат Госдумы Алексей Говырин в беседе с ТАСС.
Он уточнил, что пенсионеры, которым исполняется 80 лет, получат удвоенную выплату к страховой пенсии. Помимо прочего, это правило будет распространяться на инвалидов I группы. Депутат также рассказал о перерасчете выплат для летных экипажей и работников угольной промышленности. В этом случае доплата зависит от стажа и условий труда.
«Если пенсионер проживает в регионе с районным коэффициентом, итоговая сумма увеличивается в 1,15−1,9 раза. В результате житель северного региона после 80 лет может получить прибавку свыше 10 тысяч рублей», — дополнил Алексей Говырин.
В январе некоторые россияне смогут забрать сумму пенсионных накоплений. На эти средства претендуют мужчины в возрасте 60 лет и женщины 55 лет.