Роспотребнадзор назвал продукты, которые не стоит покупать

Большинство овощей и фруктов хранится в холодильнике, кроме бананов, которые портятся на холоде. Некоторые плоды теряют вкус при низких температурах, поэтому их рекомендуется достать за несколько часов до употребления. Наибольшую пищевую ценность сохраняют местные сезонные продукты, так как короткое время между сбором и употреблением позволяет сохранить витамины и микроэлементы.