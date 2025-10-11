В Узбекистане стартует масштабная модернизация штрафстоянок для автомобилей

До сих пор большинство штрафных стоянок в стране скорее напоминали заброшенные пустыри, чем объекты для хранения нарушивших правила автомобилей. Порой на таких площадках отсутствуют элементарные условия — ни охраны, ни освещения, ни нормального въезда, а автомобили стоят буквально под открытым небом среди пыли и грязи.