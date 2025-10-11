В Узбекистане стартует масштабная модернизация штрафстоянок для автомобилей

На этот раз речь идёт не о формальной «галочке», а о создании действительно работающей инфраструктуры.
До сих пор большинство штрафных стоянок в стране скорее напоминали заброшенные пустыри, чем объекты для хранения нарушивших правила автомобилей. Порой на таких площадках отсутствуют элементарные условия — ни охраны, ни освещения, ни нормального въезда, а автомобили стоят буквально под открытым небом среди пыли и грязи.
По новым требованиям, будущие штрафстоянки должны соответствовать современным стандартам безопасности, быть оборудованы видеонаблюдением, системами освещения, шлагбаумами и обеспечивать защиту автомобилей от повреждений и краж. Такие площадки будут строиться на конкурсной основе с привлечением частных инвесторов.
Активно в процессе будут задействованы цифровые технологии. Сообщение о задержании автомобиля теперь будет фиксироваться инспекторами в электронной системе «Штрафная площадка». После этого информация мгновенно поступит компании, управляющей штрафстоянкой, которая направит эвакуатор к месту задержания.
Процесс станет полностью автоматизированным и прозрачным — все этапы, начиная от задержания и заканчивая размещением авто на площадке, будут отслеживаться в единой цифровой системе. Приём транспортных средств на штрафстоянки будет осуществляться круглосуточно, что особенно важно для мегаполисов и крупных городов.
Появление частных, эффективно работающих штрафстоянок — ключевой шаг в борьбе с нарушителями, которые паркуются где попало: занимают остановки общественного транспорта, тротуары, пешеходные переходы и даже газоны. Раньше сотрудники управления дорожной безопасности часто жаловались: невозможно бороться с хаотичной парковкой, если элементарно не хватает эвакуаторов и специализированных стоянок для перемещения автомобилей.
Такая реформа может стать переломной для городских улиц. Если появится достаточное количество современных стоянок, то нарушителей начнут реально эвакуировать. Это не только дисциплинирует водителей, но и поможет вернуть городские улицы пешеходам и общественному транспорту.
В ближайшее время станет ясно, сработает ли эта инициатива, или всё снова упрётся в бюрократию. Пока же все тендеры открыты, а новый подход к штрафстоянкам выглядит по-настоящему амбициозно.