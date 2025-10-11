Ричмонд
Силы ПВО отразили атаку дронов в шести районах Ростовской области

В Ростовской области никто не пострадал от ночной атаки беспилотников.

Источник: Комсомольская правда

В шести районах Ростовской области силы противовоздушной обороны успешно отразили ночную атаку беспилотных летательных аппаратов. Соответствующую информацию распространил в своем Telegram-канале губернатор региона Юрий Слюсарь.

По его данным, массированный налет был отражен в воздушном пространстве над Чертковским, Миллеровским, Шолоховским, Тарасовским, Каменским и Белокалитвинским районами. Все воздушные цели были уничтожены или перехвачены.

Юрий Слюсарь подчеркнул, что в результате инцидента на земле не было зафиксировано никаких последствий. Жертв и пострадавших среди местного населения нет.

