Волки напали на след: последние новости о поисках семье Усольцевых

Сигнал был зафиксирован в труднодоступной местности примерно в 7 километрах от поселка Кутурчин. Важно, что этот квадрат находится в противоположной стороне от изначальной зоны поисков, ранее он не обследовался. Речь не идет о том, что телефон Сергея неожиданно стал доступен, сигнал был отправлен ещё до пропажи — 28 сентября в 22:00 по местному времени. Тем не менее, это дало спасателям новое направление для работы.