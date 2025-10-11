Волки напали на след: последние новости о поисках семье Усольцевых

Загадка пропажи семьи Усольцевых в тайге Красноярского края медленно стала проясняться, но от этого стала только более пугающей.
Главным достижением последних дней стало определение зоны последней связи телефона главы семьи. Это дало новые зацепки и позволило сместить поиски в ранее не обследованный район. Смущает одно — сигнал пришел из прошлого.
Масштабная поисковая операция по розыску Сергея, Ирины и их пятилетней дочери Арины Усольцевых, пропавших в тайге Красноярского края 28 сентября, идет уже почти две недели.
Приближается волчья стая.
10 октября во время облета с помощью новейших квадрокоптеров, в лесу где пропали Усольцевы, была обнаружена стая волков, преследовавшая косулю. Как пояснил один из волонтеров, пока хищники находятся на значительном удалении от зоны поисков и ведут себя осторожно. В связи с этим, версия о нападении диких зверей на пропавшую семью считается маловероятной.
«Сейчас волки не голодные, осенью они спокойно питаются косулями, оленями, лосями. Другое дело зимой, когда глубокий снег, тогда им кормиться нечем. В такие периоды они нападают целыми стаями», — отметил в комментарии aif.ru почётный член Московского общества охотников и рыболовов Семён Татарников.
Новый след — сигнал телефона Сергея Усольцева.
Техническим специалистам удалось определить местоположение источника радиосигнала телефона Сергея Усольцева, сообщили в региональном отделе Следственного комитета.
Сигнал был зафиксирован в труднодоступной местности примерно в 7 километрах от поселка Кутурчин. Важно, что этот квадрат находится в противоположной стороне от изначальной зоны поисков, ранее он не обследовался. Речь не идет о том, что телефон Сергея неожиданно стал доступен, сигнал был отправлен ещё до пропажи — 28 сентября в 22:00 по местному времени. Тем не менее, это дало спасателям новое направление для работы.
Обнаружен костер в 9 км от цели путешествия.
В ходе поисковой операции добровольцы обнаружили кострище, обозначенное в оперативных сводках и чатах как «костер последней надежды». Эта точка находится на расстоянии 9 километров от горы Буратинка, куда направлялись Усольцевы. Находка породила новый виток обсуждений и версий о возможной судьбе Сергея, Ирины и их пятилетней дочери.
Волонтер Егор Ощепков, участвующий в поисках, считает, что кострище вряд ли принадлежит Усольцевым. Он пояснил, что подобные следы костров в лесу не редкость, а сама семья не планировала ночевку и рассчитывала вернуться через несколько часов.
«Может быть очень много таких кострищ, которые оставил кто-то другой. Судя по состоянию кострища, навряд ли это был их костер», — сказал волонтер в комментари aif.ru.
На место продолжают съезжаться сотни волонтеров.
По данным на утро 10 октября, поиски ведутся с беспрецедентным размахом. К операции привлечены около 400 человек и 51 единица техники, включая пешие группы, кинологов и альпинистов.
За последние сутки обследовано 23 квадратных километра (всего с нарастающим итогом 382 квадратных километра) лесного массива и 179 километров (всего с нарастающим итогом 4830,3 километра) лесных дорог, сообщает краевое МЧС.
За сутки проведена авиаразведка на площади 427,9 квадратных километра с применением 3 авиационных бортов и 3 беспилотников. Один только вертолет в рамках операции уже пролетел около 700 км.
Опытный волонтер Егор Ощепков рассказал aif.ru, что раньше не видел поисковых операций такого масштаба.
«Это же прямо паломничество — едут отовсюду. Я сам когда-то работал в МЧС, участвовал в операциях, но чтобы столько людей было… Никогда такого не видел. Технику везут: и мотоциклы, и квадроциклы, и дельтаплан даже привезли. В общем, происходит что-то грандиозное», — сказал волонтер.
Тропы заваливает снегом.
Поиски серьезно осложняются погодными условиями и рельефом местности. В районе поисков установился снежный покров глубиной до щиколотки и более, а ночные температуры опускаются до −10…-16 градусов.
Новый снег скрывает возможные следы и не позволяет эффективно использовать снегоходную технику, вынуждая спасателей передвигаться пешком. Местность характеризуется как труднодоступная, со «скользкими валунами, расщелинами и глубоким снегом».
Основные версии происшествия.
Следственный комитет рассматривает несколько версий. Основная версия — несчастный случай. Следователи полагают, что семья могла заблудиться, пытаясь укрыться от непогоды, либо попасть в горный провaл.
Версии о криминальном происшествии или добровольном отъезде не рассматриваются, так как в доме пропавших остались все ценные вещи и документы, а глава семьи, опытный турист, вряд ли мог легко заблудиться.
Версия о нападении диких животных, несмотря на наличие в районе волчьей стаи и медведей, считается маловероятной из-за отсутствия следов расправы. Спасатели и волонтеры намерены продолжать поиски «пока есть возможность искать».
Кто такие Усольцевы.
Сергей Усольцев известен в Железногорске как предприниматель с многогранной карьерой. Выпускник Института цветных металлов Сибирского федерального университета, кандидат наук, он начинал свой путь на Горно-химическом комбинате. В 90-е годы ушел в бизнес, участвуя в команде мэра Андрея Катаргина и занимаясь созданием первого в городе бизнес-инкубатора для развития малого и среднего бизнеса.
В 2011 году Усольцев стал одним из учредителей ООО «Международный центр развития», занимавшегося дополнительным образованием детей и взрослых. Через совместные программы, в частности, с американскими городами-побратимами, железногорские студенты имели возможность проводить лето в США, совершенствуя английский язык.
На момент исчезновения Сергей Усольцев был учредителем и директором завода порошковых красок для металлических изделий. Коллеги характеризуют его как «хорошего, доброго, честного и ответственного» человека, у которого «нет двойного дна и второй, тайной жизни». Сергей — опытный таежник, который знал местные леса с детства.
Ирина Усольцева, 48 лет, профессионально занимается психологией и энерготерапией, работает психотерапевтом и проводила тренинги. Она разделяла любовь мужа к активному отдыху и путешествиям, о чем нередко писала в соцсетях.
Непосредственно перед роковым выездом Ирина записала радостный видеообращение: «Мы сегодня едем в мини-путешествие с мужем и ребенком. Это места силы, там очень красивый лес. Ночевать будем в домике с баней, я в предвкушении».
Изначально пятилетняя Арина должна была остаться с бабушкой, но в самый последний момент девочка настояла на том, чтобы поехать с родител 616 ями. Вместе с ними на прогулку отправилась и семейная собака — корги по кличке Лада.
Роковой поход Усольцевых.
28 сентября семья Усольцевых выехала из Железногорска и остановилась на базе отдыха в поселке Кутурчин. Оттуда они планировали совершить непродолжительную прогулку до подножия горы Буратинка — маршрут, считавшийся безопасным и хорошо натоптанным. По некоторым данным, они планировали пойти в составе организованной группы, но из-за ухудшения погоды групповой выход был отменен. Тем не менее, Усольцевы решили отправиться в путь самостоятельно.
Вечером того же дня Сергей Усольцев в последний раз вышел на связь. После этого семья пропала.