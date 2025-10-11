В 2026 году НПФ перечислят в Соцфонд 7,8 миллиарда рублей

Ранее Правительство РФ внесло в Госдуму проект федерального бюджета на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов. Ожидается, что ВВП России в 2026 году увеличится на 1,3%, а совокупный рост за три года составит 7%. При формировании бюджета ключевыми приоритетами были достижение национальных целей, выполнение социальных обязательств, а также обеспечение потребностей обороны и безопасности государства.