Онищенко подверг критике предложение о четырёхдневной учебной неделе: чем это объясняется

Он объяснил, что сокращение учебных дней приведет к увеличению количества уроков. Дети станут проводить в школах заметно больше времени в сутки, чем ранее. При этом программа останется той же, добавил Геннадий Онищенко. Он также предупредил, что школьникам, вероятно, придется начинать занятия с шести утра.