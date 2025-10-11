Онищенко подверг критике предложение о четырёхдневной учебной неделе: чем это объясняется

В Госдуме предложили перейти с пятидневной на четырёхдневную систему обучения в школах. Однако этот метод вряд ли будет практичен. Четырёхдневная учебная неделя только больше нагрузит школьников. Такое мнение выразил заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко в беседе с РИА Новости.
Он объяснил, что сокращение учебных дней приведет к увеличению количества уроков. Дети станут проводить в школах заметно больше времени в сутки, чем ранее. При этом программа останется той же, добавил Геннадий Онищенко. Он также предупредил, что школьникам, вероятно, придется начинать занятия с шести утра.
«Я долго сопротивлялся, когда мы переходили на пятидневку в школе, потому что программа осталась той же самой, но стало пять дней. Субботние все уроки распределили по остальным дням», — добавил Геннадий Онищенко.
Он также высказался против начала уроков в 9 утра. Замглавы Российской академии образования напомнил, что такое решение никак не состыкуется с рабочим графиком родителей школьников.