Диалект и жаргон: Психолог раскрыл уловки, которые выдают телефонных мошенников

Ранее в МВД предупредили о появлении новых способов перехвата номеров телефонов у россиян со стороны мошенников. Злоумышленники могут получить дубликат SIM-карты, используя поддельные документы. Одним из признаков атаки может быть внезапная потеря сигнала, невозможность совершать звонки и пользоваться интернетом, а подтверждением становится информация от оператора о выпуске новой SIM-карты. В МВД рекомендуют при подозрении на такую атаку немедленно связаться с оператором связи, а также проверить банковские приложения и портал «Госуслуги» на предмет несанкционированного доступа. Эксперты советуют усилить защиту своих аккаунтов, включив двухфакторную аутентификацию, где это возможно.