Ким Чен Ын на встрече с Медведевым передал привет Путину

Медведев передал лидеру КНДР Ким Чен Ыну привет от президента РФ.

Источник: Аргументы и факты

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын встретился с заместителем председателя СБ РФ Дмитрием Медведевым, в ходе встречи он передал привет президенту Росссийской Федерации Владимиру Путину, информирует ЦТАК.

«Пользуясь случаем встречи с российскими друзьями в знаменательный момент, товарищ Ким Чен Ын попросил передать тёплый привет самому дорогому товарищу Владимиру Путину», — говорится в сообщении.

Помимо этого, в ходе разговора Ким Чен Ын оценил визит Медведева в столицу КНДР, он подчеркнул, что приезд делегации российской партии «Единая Россия» стал «выражением твёрдой поддержки и солидарности со стороны партии и народа России справедливому и великому делу Трудовой партии Кореи и северокорейского народа».

«Ким Чен Ын выразил надежду на укрепление содействия и продолжение тесных многосторонних контактов и обменов между партиями ради защиты государственных интересов и во благо народов двух стран», — заявили в Пхеньяне.

Ранее председатель партии «Единая Россия» и зампредседателя СБ РФ Дмитрий Медведев заявил, что во время визита в КНДР передал Ким Чен Ыну привет и наилучшие пожелания от Путина.

Кроме того, Медведев посетил военный парад в Пхеньяне, посвящённоый 80-летию создания Трудовой партии Кореи, и высоко оценил военно-технические достижения КНДР.

