Винодел рассказала, на что стоит обращать внимание при выборе вина

«Я всегда обращаю внимание, в первую очередь, на сорт винограда, потому что когда есть цель купить вино для какого-то случая или блюда — здесь уже есть задумка, в каком стиле должно быть вино. Соответственно, смотрю на сорт. Смотрю на регион, потому что каждый регион дает свой стиль вина, как правило», — рассказала она.