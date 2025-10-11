Ричмонд
+14°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Как изменятся правила поездок за границу с детьми в 2026 году

С 20 января 2026 года дети младше 14 лет смогут пересекать границу России только при наличии заграничного паспорта. Этот документ станет обязательным даже для поездок в Абхазию, Белоруссию, Южную Осетию, Казахстан и Киргизию. Сейчас же для въезда в эти республики достаточно внутреннего паспорта РФ.

Источник: ИА Татар-информ

Подробнее о новых правилах поездок за границу с детьми — в материале «Татар-информа».

Если татарстанцы планируют выехать с ребенком за пределы России до 20 января 2026 года по свидетельству о рождении, вернуться домой они смогут также по этому документу.

В случае утраты или порчи свидетельства во время поездки, а также если ребенку исполнится 14 лет при нахождении за границей, необходимо будет обратиться в российские консульские учреждения, которые окажут помощь в оформлении загранпаспорта для возвращения в страну.

Если татарстанцы планируют поездку с ребёнком до 14 лет, необходимо оформить заграничный паспорт не позже чем за месяц до выезда. Подать заявление может только родитель или законный представитель. Это можно сделать через «Госуслуги», в МФЦ или в отделении МВД по вопросам миграции.

Детям старше 14 лет и взрослым при поездках в перечисленные пять республик достаточно иметь российский паспорт.