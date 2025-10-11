Как изменятся правила поездок за границу с детьми в 2026 году

Если татарстанцы планируют поездку с ребёнком до 14 лет, необходимо оформить заграничный паспорт не позже чем за месяц до выезда. Подать заявление может только родитель или законный представитель. Это можно сделать через «Госуслуги», в МФЦ или в отделении МВД по вопросам миграции.