Как изменятся правила поездок за границу с детьми в 2026 году

Подробнее о новых правилах поездок за границу с детьми — в материале «Татар-информа».
Если татарстанцы планируют выехать с ребенком за пределы России до 20 января 2026 года по свидетельству о рождении, вернуться домой они смогут также по этому документу.
В случае утраты или порчи свидетельства во время поездки, а также если ребенку исполнится 14 лет при нахождении за границей, необходимо будет обратиться в российские консульские учреждения, которые окажут помощь в оформлении загранпаспорта для возвращения в страну.
Если татарстанцы планируют поездку с ребёнком до 14 лет, необходимо оформить заграничный паспорт не позже чем за месяц до выезда. Подать заявление может только родитель или законный представитель. Это можно сделать через «Госуслуги», в МФЦ или в отделении МВД по вопросам миграции.
Детям старше 14 лет и взрослым при поездках в перечисленные пять республик достаточно иметь российский паспорт.