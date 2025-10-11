Стоимость биткоина резко упала после заявления Трампа о пошлинах против КНР

По состоянию на 00:19 по московскому времени, стоимость биткоина снизилась на 13,68 процента — до 104,7 тысячи долларов. После этого криптовалюта замедлила снижение: к 00:52 по московскому времени биткоин был на отметке в 113,3 тысячи долларов, передает портал.