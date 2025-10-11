Стоимость биткоина резко упала после заявления Трампа о пошлинах против КНР

Стоимость биткоина во время торгов резко упала почти до 105 тысяч долларов впервые с июня текущего года. Об этом свидетельствуют данные площадки Binance.
По состоянию на 00:19 по московскому времени, стоимость биткоина снизилась на 13,68 процента — до 104,7 тысячи долларов. После этого криптовалюта замедлила снижение: к 00:52 по московскому времени биткоин был на отметке в 113,3 тысячи долларов, передает портал.
Аналогичная ситуация происходит и с другими криптовалютами. Так, криптомонета основателя мессенджера Telegram Павла Дурова Toncoin теряла в стоимости 75 процентов, опустившись до 1,2 доллара.
Падение стоимости криптовалют произошло вскоре после сообщения президента Соединенных Штатов Дональда Трампа о дополнительных пошлинах против КНР. Также с 1 ноября США введут экспортный контроль для любого критически важного программного обеспечения.
6 октября курс биткоина снова обновил свой исторический максимум: его стоимость превысила 126 тысяч долларов.
14 июля биткоин также впервые в истории преодолел отметку 123 тысячи долларов. Валюта прибавила 2,84 процента за сутки.