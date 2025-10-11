Ричмонд
В Ленинском округе Омска появятся две новые улицы

Они будут располагаться рядом с улицей «Линейная», которая находится вблизи СТ «Заветы Мичурина».

Источник: Om1 Омск

В омском квартале земельных участков, предоставляемых для многодетных семей, предложили присвоить проектируемым улицам наименования «улица Сигнальная» и «улица Товарная». Проект, который рассмотрят на ближайшем заседании городского Совета, был разработан по инициативе администрации Ленинского округа с учётом решения топонимической комиссии.

Как стало известно порталу Om1.ru из документов, подготовленных к этому заседанию, новые улицы будут располагаться рядом с улицей «Линейная», которая находится вблизи СТ «Заветы Мичурина». Присвоение наименований необходимо для установления адресной нумерации домов, оформления прав собственности граждан на объекты недвижимости и регистрации по месту жительства.