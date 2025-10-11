В Ленинском округе Омска появятся две новые улицы

Как стало известно порталу Om1.ru из документов, подготовленных к этому заседанию, новые улицы будут располагаться рядом с улицей «Линейная», которая находится вблизи СТ «Заветы Мичурина». Присвоение наименований необходимо для установления адресной нумерации домов, оформления прав собственности граждан на объекты недвижимости и регистрации по месту жительства.