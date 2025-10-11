Вышедшим на свободу помогут подобрать временное жилье, обзавестись одеждой, получить продукты, восстановить утраченные документы, устроиться на работу, найти родственников. Предполагается также оказание психологической помощи. Ожидается, что на выделенные средства поддержку получат 450 бывших осужденных.
Социальный проект «Готов к свободе» заработал в крае
Проект направлен на социальную адаптацию осужденных и бывших заключенных. Финансирование в размере 5,5 млн рублей для реализации проекта из региональной казны получила общественная организация «Милосердие».