Прокуратура требует сноса кафе «Пекин» во Владивостоке

Прокуратура Первореченского района Владивостока направила иск в суд с требованием о демонтаже кафе «Пекин», расположенного в охранной зоне тепловых сетей под Некрасовским путепроводом. В ходе проверки ведомство установило, что размещение кафе нарушает требования безопасности и создаёт угрозу жизни и здоровью граждан.