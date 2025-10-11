Прокуратура требует сноса кафе «Пекин» во Владивостоке

Прокуратура Первореченского района Владивостока направила иск в суд с требованием о демонтаже кафе «Пекин», расположенного в охранной зоне тепловых сетей под Некрасовским путепроводом. В ходе проверки ведомство установило, что размещение кафе нарушает требования безопасности и создаёт угрозу жизни и здоровью граждан.
Суд поддержал ходатайство прокуратуры об обеспечительных мерах и запретил эксплуатацию некапитального строения. Исполнение решения контролируют судебные приставы-исполнители.
Прокуратура взяла на контроль рассмотрение иска и устранение выявленных нарушений. Эксплуатация кафе запрещена до полного устранения дефектов.
Кафе «Пекин» (ранее носило название «У семи дорог») расположено по адресу: Владивосток, Океанский проспект, 169. Объект существует уже многие годы и работает в районе Некрасовского путепровода. В отзывах пользователи отмечают чистоту заведения, привлекательные цены и хороший сервис.
Нарушения правил землепользования и эксплуатации тепловых сетей требуют строгого контроля, так как могут привести к авариям и причинить ущерб людям.