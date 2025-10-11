В Омске огромное дерево упало на припаркованную легковушку

ЧП произошло во дворе дома № 22/1 по улице 70 лет Октября ночью. Огромное многометровое дерево рухнуло прямо на припаркованный легковой автомобиль. К счастью, никто из людей не пострадал. А вот легковушке после падения тяжелой елки, вероятно, потребуется серьезный ремонт.