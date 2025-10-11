Ричмонд
В Омске огромное дерево упало на припаркованную легковушку

Момент попал на видео с камер видеонаблюдения.

Источник: Комсомольская правда

ЧП произошло во дворе дома № 22/1 по улице 70 лет Октября ночью. Огромное многометровое дерево рухнуло прямо на припаркованный легковой автомобиль. К счастью, никто из людей не пострадал. А вот легковушке после падения тяжелой елки, вероятно, потребуется серьезный ремонт.

Момент ЧП попал на видео с камер видеонаблюдения. На кадрах четко видно, как огромное дерево начинает клонить в сторону припаркованных машин. Упала многометровая елка на одну легковушку, но задело и соседнюю.

Местные жители предположили, что дерево было аварийным, усугубили ситуацию обильные осадки — под тяжестью большого количества мокрого снега на ветвях елку началу вести. В результате дерево упало.

Между тем жильцы теперь требуют коммунальщиков проверить и другие деревья во дворе, чтобы вовремя обнаружить ветхие и аварийные. И впредь избежать подобных ситуаций.