В омской «Тепловой компании» подключили всех своих абонентов к теплу

В Омске подключено 100% жилого фонда и социально значимых учреждений к отоплению от источников АО «Тепловая компания». Об этом в субботу, 11 октября 2025 года, сообщили в пресс-службе данной компании.
Как добавили в компании, дома, где проводятся масштабные ремонтные работы по замене трубопроводов (24 объекта), также подключены к теплу. Запуск отопления в этих объектах обещали завершить в пятницу, 10 октября.
Впрочем, омичей все же предупредили о возможных отключениях, но отметили, что они носят локальный и временный характер.
«Несмотря на проведение планово-аварийных работ, отключения носят локальный характер и не приводят к длительному прекращению подачи тепла потребителям. Все мероприятия осуществляются оперативно и находятся под строгим контролем руководства. Для быстрого реагирования и устранения аварий на теплотрассах компания ежедневно направляет около 20 бригад сотрудников», — уточнили в «Тепловой компании».
Готовность котельных, центральных тепловых пунктов и тепловых сетей к отопительному периоду составляет 100%. Все необходимые резервы топлива созданы, система полностью готова к зимнему периоду.
Стоит отметить, что «Тепловая компания» не единственный поставщик тепла в городе. В случае холодных батарей, домовладельцу нужно уточнить в своей УК техническую готовность его дома принять тепло от центральной магистрали, а также название компании-поставщика.