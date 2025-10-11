Роспатент отказал Metallica в правовой охране обложки ее альбома

Роспатент пришел к выводу, что нет оснований «признать заявленный промышленный образец соответствующим условию патентоспособности “новизна”. Ведомство, в частности, сослалось на одну из публикаций в интернете, в которой анонсировался выход альбома 72 Seasons и было использовано заявленное изображение. При этом публикация состоялась в ноябре 2022 года, а международная заявка была подана в январе 2024 года, отметило ведомство.