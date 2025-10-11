В России подешевела картошка

Цены на картофель снижаются уже четвертый месяц подряд. Текущее снижение стоимости картофеля, вероятно, связано с ожиданиями лучшего урожая, чем в прошлом году. По данным Минсельхоза на начало октября, новый урожай картофеля уже преодолел отметку в 5,7 миллиона тонн — это на 800 тысяч тонн больше, чем за тот же период в прошлом году.