В России подешевела картошка

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Средние цены на картофель в России в сентябре опустились ниже 40 рублей за килограмм — впервые с мая 2024 года, следует из анализа РИА Новости данных Росстата.
Так, в начале осени картофель в среднем по стране стоил 39,6 рубля за килограмм против 47 рублей месяцем ранее. Последний раз килограмм картофеля стоил дешевле 40 рублей в мае прошлого года — 39,9 рубля.
Цены на картофель снижаются уже четвертый месяц подряд. Текущее снижение стоимости картофеля, вероятно, связано с ожиданиями лучшего урожая, чем в прошлом году. По данным Минсельхоза на начало октября, новый урожай картофеля уже преодолел отметку в 5,7 миллиона тонн — это на 800 тысяч тонн больше, чем за тот же период в прошлом году.
Другие овощи, входящие в борщевой набор, также подешевели в сентябре по сравнению с августом. Так, цены на капусту опустились до 31,6 рубля с 36,55 рубля, морковь — до 44,8 с 53,5 рубля, репчатый лук — до 40,4 с 47,4 рубля, свеклу — до 39,1 с 44,5 рубля.