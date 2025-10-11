Татарский лейбл планирует отсудить у башкирского певца Элвина Грея 2,7 млн рублей

Крупный татарский лейбл «Барс-рекордс» подал иск против лейбла популярного башкирского исполнителя Элвина Грея. Сумма претензий составила 2,7 миллиона рублей. Иск заявлен по вопросу защиты интеллектуальной собственности.
В деле фигурирует и третье лицо — Гульнара Рашитова, автор текста легендарного хита «Туган як». Представители компании «Барс-рекордс» воздерживаются от каких-либо комментариев по поводу судебного разбирательства.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.