Татарский лейбл планирует отсудить у башкирского певца Элвина Грея 2,7 млн рублей

Татарский лейбл подал в суд на башкирского певца Элвина Грея.

Крупный татарский лейбл «Барс-рекордс» подал иск против лейбла популярного башкирского исполнителя Элвина Грея. Сумма претензий составила 2,7 миллиона рублей. Иск заявлен по вопросу защиты интеллектуальной собственности.

В деле фигурирует и третье лицо — Гульнара Рашитова, автор текста легендарного хита «Туган як». Представители компании «Барс-рекордс» воздерживаются от каких-либо комментариев по поводу судебного разбирательства.

