Возле трассы Пермь-Березники появится зона отдыха

В районе Второго пруда появится новая зона отдыха «Шелест». Местная предпринимательница Ирина Опарина получила в аренду земельный участок рядом с трассой «Березники-Пермь» для создания придорожного сервиса. Об этом сообщил в социальных сетях мэр Березников Алексей Казаченко.