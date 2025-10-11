Ричмонд
Возле трассы Пермь-Березники появится зона отдыха

На её территории планируется открыть кафе, модульную гостиницу и глемпинги.

Источник: телеграм-канал мэра Березников Алексея Казаченко

В районе Второго пруда появится новая зона отдыха «Шелест». Местная предпринимательница Ирина Опарина получила в аренду земельный участок рядом с трассой «Березники-Пермь» для создания придорожного сервиса. Об этом сообщил в социальных сетях мэр Березников Алексей Казаченко.

Проект прошёл одобрение на городском инвестиционном совете и получил поддержку краевого министерства туризма. На его реализацию выделен грант в размере более 11 миллионов рублей.

На территории планируется открыть кафе, модульную гостиницу и комфортабельные глэмпинги на 28 мест. В настоящее время уже ведутся подготовительные работы на площадке.