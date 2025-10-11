Ричмонд
Сборная России после игры с Ираном осталась на ночевку в Волгограде из-за атаки БПЛА

Сборная России не смогла вылететь в Москву сразу после победного матча с Ираном. Главный тренер команды Валерий Карпин сообщил, что планы команды нарушило закрытие аэропорта.

Источник: v102

— Если придётся задержаться на всю ночь в Волгограде, значит, задержимся, —констатировал он. — Тут от нас ничего зависит. Между тем, согласно данным электронного табло волгоградского аэропорта, сборная могла улететь на самолете в столицу в 23−00 ч. Однако из-за введения плана «Ковер» рейс был перенесен на 8−00 ч. 11 октября. Воздушную гавань Волгограда открыли только в 6−54 ч. 11 октября.

Напомним, Валерий Карпин поблагодарил болельщиков, которые пришли на матч России и Ирана, за сумасшедшую поддержку.

