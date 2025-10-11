Ричмонд
В США мужчина, 42 года ожидавший казни, умер естественной смертью

Суд признал, что из-за психических нарушений мужчина не способен осознать предстоящую казнь.

Источник: Аргументы и факты

Американец Фред Синглтон, находившийся в камере смертников 42 года, умер естественной смертью в возрасте 81 года. Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на департамент исправительных учреждений Южной Каролины.

По данным агентства, Синглтон скончался в тюремной больнице. Он был приговорен к казни в 1983 году за убийство, изнасилование и кражу.

Заключенный считался самым долгосидящим в камере смертников Южной Каролины. Суд признал, что из-за психических нарушений мужчина не способен осознать предстоящую казнь. Он мог отвечать лишь «да» или «нет» на вопросы адвокатов.

Поскольку принудительное лечение для приведения его в осознанное состояние с целью исполнения приговора было запрещено, смертная казнь оставалась в силе формально — на случай возможного восстановления его психического здоровья.

Ранее сообщалось, что в Тунисе мужчину приговорили к смертной казни за публикации в соцсетях.