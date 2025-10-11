В «Лаборатории Касперского» рассказали о мошенничестве с WhatsApp

«Далее мошенник пытается получить доступ к аккаунту в важном сервисе и просит перейти в WhatsApp. В этом мессенджере есть функция демонстрации экрана. Мошенник звонит в WhatsApp, просит включить демонстрацию экрана с телефона и зайти в тот самый сервис. Во время демонстрации экрана мошенник видит весь экран жертвы и в, том числе, ее конфиденциальные данные», — пояснил Иванов.