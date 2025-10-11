Жители Башкирии жалуются на перебои в работе мобильного интернета

Напомним, ограничение мобильного интернета никак не касается голосовой связи и проводного интернета. То есть, даже если мобильную связь «заглушили», стационарные телефоны и интернет через Wi-Fi продолжают работать. Поэтому при необходимости можно созвониться по так называемому «домашнему» телефону, если он есть, или оставаться на связи через соцсети.