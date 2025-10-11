Жители Башкирии жалуются на перебои в работе мобильного интернета

На перебои работы жалуются жители разных уголков республики. Абоненты отмечают, что есть трудности с «выходом» в интернет, работой ряда мессенджеров и приложений, а также местами есть перебои мобильной связи. Как следует из данных сервиса downdetector, проблема коснулась абонентов разных операторов.
Ранее «Башинформ» публиковал разъяснения министра цифрового развития государственного управления Башкирии Геннадия Разумикина, в каких случаях отключают мобильный интернет. Также доступен список сервисов и приложений, которые продолжают работать при ограничениях.
Напомним, ограничение мобильного интернета никак не касается голосовой связи и проводного интернета. То есть, даже если мобильную связь «заглушили», стационарные телефоны и интернет через Wi-Fi продолжают работать. Поэтому при необходимости можно созвониться по так называемому «домашнему» телефону, если он есть, или оставаться на связи через соцсети.
В случае отключения мобильной связи терминалы оплаты в магазинах и транспорте также могут перестать работать, могут не функционировать и банкоматы. Поэтому для покупки товаров первой необходимости и оплаты проезда эксперты рекомендуют иметь какую-то сумму наличных.
Также это касается служб такси, которое привыкли вызывать через приложения. На случай, если они временно не доступны, рекомендуется сохранить номера служб такси и вызывать машину через диспетчера.
Важно знать, что экстренные службы работают в штатном режиме. В случае происшествия жители могут позвонить по номеру 112. Вызовы принимаются даже с телефонов без сим-карты. Поэтому вызвать скорую помощь, пожарных или полицию получится в любом случае.