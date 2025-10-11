85% мягкой пшеницы урожая-2025 в Ростовской области признали продовольственной

В Ростовской области подведены предварительные итоги государственного мониторинга качества зерна нового урожая. Согласно данным Донского филиала «ЦОК АПК», 85% мягкой пшеницы признана продовольственной.
На 8 октября специалисты провели оценку более 90% мягкой и всей твердой пшеницы, собранной в регионе. Валовой сбор культуры достиг 7,5 миллиона тонн при средней урожайности 27,9 центнера с гектара.
Для определения класса зерна выполнили исследования по 19 ключевым показателям. Среди них — цвет, запах, количество и качество клейковины, массовая доля белка, влажность, стекловидность и другие. При этом итоговый класс зерна устанавливается по наихудшему значению из всех проверенных параметров.
Результаты анализов показали, что 85% мягкой пшеницы отнесено к продовольственному классу. В этой категории 44% зерна соответствует 3 классу, а 41% — 4 классу. На пшеницу 5 класса приходится 15%. Твердая пшеница продемонстрировала еще более высокое качество: 97,8% урожая является продовольственным, из которых 76,8% составляет 3 класс и 21% — 4 класс. Доля зерна 5 класса минимальна и не превышает 2,2%.
