Ушедшего с поста спустя месяц Лекорню снова назначили премьером Франции

Президент Франции Эммануэль Макрон повторно назначил на пост премьер-министра республики Себастьяна Лекорню. Об этом сообщили в пресс-службе Елисейского дворца.
Лекорню в первый раз занял эту должность 9 сентября 2025 года и провел на посту всего 27 дней. Уже 6 октября он подал в отставку, объяснив такое решение сложной политической ситуацией.
При этом до него в течение последних двух лет сменилось несколько премьеров подряд. Глава государства переназначил Лекорню после переговоров с главами партий.
— Мы должны положить конец этому политическому кризису, который раздражает французов, и этой нестабильности, вредящей имиджу Франции и ее интересам, — написал премьер-министр на своей странице в социальной сети X.
Макрон после отставки Лекорню несколько часов прогуливался по Парижу в одиночестве. Президента заметили у сквера на острове Сите в центре французской столицы. Позднее он вернулся в Елисейский дворец.
Еще в сентябре парламентский проект об импичменте Макрону поддержали 104 депутата. Председатель партии «Непокоренная Франция» Матильда Пано назвала это «историческим событием».