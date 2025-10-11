Ричмонд
+13°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Диетолог Поляков сказал, кому могут быть вредны орехи

Орех — хороший продукт, если употреблять его в умеренных количествах, отметил диетолог Поляков.

Источник: Аргументы и факты

Врач-эндокринолог, диетолог Антон Поляков назвал aif.ru самый вредный для организма орех.

«Есть всеобщее заблуждение, что арахис является орехом. На самом деле это бобовый продукт. Поэтому, если в данном случае рассуждать в широком народном смысле, то самый вредный орех — арахис. Он богат большим количеством омега-6 и считается одним из самых аллергенных», — сказал Поляков.

Если говорить о вредности других орехов и обратить внимание, к примеру, на кедровые или грецкие, то здесь можно только отметить индивидуальную непереносимость и аллергическую реакцию, добавил диетолог.

«В общем, про вредность классических обычных орехов сказать ничего не могу. Это хороший продукт, если употреблять его в умеренных количествах, замачивать перед этим, тщательно пережевывать и так далее», — подытожил Поляков.

Ранее Поляков рассказал, сколько орехов можно съедать за один прием без вреда для организма.