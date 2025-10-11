Диетолог Поляков сказал, кому могут быть вредны орехи

Врач-эндокринолог, диетолог Антон Поляков назвал aif.ru самый вредный для организма орех.
«Есть всеобщее заблуждение, что арахис является орехом. На самом деле это бобовый продукт. Поэтому, если в данном случае рассуждать в широком народном смысле, то самый вредный орех — арахис. Он богат большим количеством омега-6 и считается одним из самых аллергенных», — сказал Поляков.
Если говорить о вредности других орехов и обратить внимание, к примеру, на кедровые или грецкие, то здесь можно только отметить индивидуальную непереносимость и аллергическую реакцию, добавил диетолог.
«В общем, про вредность классических обычных орехов сказать ничего не могу. Это хороший продукт, если употреблять его в умеренных количествах, замачивать перед этим, тщательно пережевывать и так далее», — подытожил Поляков.
Ранее Поляков рассказал, сколько орехов можно съедать за один прием без вреда для организма.