Диетолог Поляков сказал, кому могут быть вредны орехи

«Есть всеобщее заблуждение, что арахис является орехом. На самом деле это бобовый продукт. Поэтому, если в данном случае рассуждать в широком народном смысле, то самый вредный орех — арахис. Он богат большим количеством омега-6 и считается одним из самых аллергенных», — сказал Поляков.