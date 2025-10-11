1000-летние фисташки и дуб-богатырь: в Крыму растут старейшие деревья РФ

«У нас есть туристы, которые приезжают специально посмотреть тот же Суворовский дуб. И почти на каждой экскурсии, которую я провожу по Южному берегу Крыма, мы говорим о старых деревьях полуострова. Людям очень удивительно узнать, что именно в Крыму находятся самые старые деревья России», — сказал он.
Коваленко процитировал Пушкина, рассказывая о необходимости сохранять старые деревья: «гляжу ль на дуб уединенный, я мыслю: патриарх лесов переживет мой век забвенный, как пережил он век отцов».
В Крыму, сказал он, растут и тысячелетние деревья, а самому старому дереву Крыма — около двух тысяч лет. Это олива на территории Никитского ботанического сада.
«Деревья по тысяче и чуть старше тысячи лет произрастают в основном на Южном берегу Крыма. Это дубы, это тис ягодный возрастом 1200 лет, он растет на вершине горы Ай-Петри и является памятником природы. Больше тысячи лет земляничник мелкоплодный растет на вершине горы Ай-Никола над местностью Ореанда. В Никитском ботаническом саду растут несколько фисташек по тысяче лет», — перечислил краевед.
Также он назвал некоторые уникальные деревья крымской столицы. Это дуб Богатырь Тавриды в Детском парке Симферополя и еще несколько дубов в городе.
«В Симферополе у нас еще растет шелковица во дворе на улице Пушкина, 20. Мы со всеми симферопольцами несколько лет назад ее спасали, там планировали устроить парковку, вырубить эту двухсотлетнюю шелковицу. Сейчас она также является памятником природы, эта шелковица входит в список деревьев-долгожителей России», — рассказал Иван.
Он также упомянул самую старую виноградную лозу на территории России, которая также растет в одном из дворов в пешеходной зоне крымской столицы на улице Екатериненской.
«Ее посадил хозяин дома Фридрих Федорович Папе. Такой был швейцарско-подданный, предприниматель. То есть он не был купцом официально, но он был торговцем того времени. И вот в начале 20 века, даже, наверное, в конце 19 века, там у него был доходный дом, с садом. В том числе он посадил и виноград. И эта лоза до сих пор растет, плодоносит. Толщина ее ствола — 3−4 кулака взрослого человека. Это белый столовый виноград», — назвал Коваленко еще один экскурсионный природный объект.
По его словам, в южном засушливом Крыму всегда очень положительно и с большим уважением относились как к старым деревьям, так и процессу озеленения, и самим озеленителям полуострова.
«В 1902 году губернатор Таврической губернии Лазарев получил назначение сенатором Таврической губернии. В честь него была при жизни названа улица Лазаревская, это нынешняя улица Ленина в Симферополе, с формулировкой “за озеленение города и благоустройство”. При нем создавались парки, скверы и все улицы в начале ХХ века были засажены деревьями», — рассказала Коваленко.
Ранее он выступил за то, чтобы отдать в музей спил погибшего памятника природы — пятиствольного каштана Мильгаузена.