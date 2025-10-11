1000-летние фисташки и дуб-богатырь: в Крыму растут старейшие деревья РФ

«Ее посадил хозяин дома Фридрих Федорович Папе. Такой был швейцарско-подданный, предприниматель. То есть он не был купцом официально, но он был торговцем того времени. И вот в начале 20 века, даже, наверное, в конце 19 века, там у него был доходный дом, с садом. В том числе он посадил и виноград. И эта лоза до сих пор растет, плодоносит. Толщина ее ствола — 3−4 кулака взрослого человека. Это белый столовый виноград», — назвал Коваленко еще один экскурсионный природный объект.