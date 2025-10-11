ФСБ задержала жителя Донецка за призывы к терроризму

20-летний житель Донецка задержан за комментарии в интернете с призывами к террористической деятельности. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.
Как сообщили в пресс-службе УФСБ России по ДНР, задержанный неоднократно публиковал в Сети антироссийские материалы и размещал комментарии с призывами к совершению насильственных действий в отношении российских граждан и уничтожению административных зданий органов государственной власти.
Против мужчины заведено дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма».
Ранее в Подмосковье был задержан местный житель, призывавший бомбить гражданскую инфраструктуру Москвы и уничтожать предприятия ОПК России в столичном регионе.
1 октября сообщалось о задержании шестерых подростков в четырех регионах России за причастность преступлениям террористической направленности.