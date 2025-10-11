Ричмонд
+13°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Испании назвали лауреата Нобелевской премии мира Мачадо преступницей

Генеральный секретарь испанской партии «Подемос» заявила, что «Нобелевскую премию мира теперь вручают путчистам и военным преступникам».

Источник: Аргументы и факты

Генеральный секретарь испанской партии «Подемос» и бывший министр по социальным правам Ионе Беларра раскритиковала решение Нобелевского комитета присудить премию мира представительнице венесуэльской оппозиции Марии Корине Мачадо.

Беларра, занимавшая министерский пост с 2021 по 2023 год, в публикации в соцсети X* заявила, что «Нобелевскую премию мира теперь вручают путчистам и военным преступникам».

По ее словам, международные институты, которые ранее претендовали на представление интересов всего человечества, «серьезно дискредитировали себя».

Ранее сообщалось, что Нобелевский институт ведет расследование утечки имени лауреата премии мира.

* Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.

Узнать больше по теме
Нобелевская премия: что известно о самой престижной международной премии
Разберемся в нюансах из реальности Нобелевской премии вместе. Нобелевская премия — одна из элитнейших наград в мире. Рассказываем о ее становлении, лауреатах-дебютантах и незаурядных фактах о ней. А еще о том, каков размер приза, где и когда вручается.
Читать дальше