В Испании назвали лауреата Нобелевской премии мира Мачадо преступницей

Генеральный секретарь испанской партии «Подемос» и бывший министр по социальным правам Ионе Беларра раскритиковала решение Нобелевского комитета присудить премию мира представительнице венесуэльской оппозиции Марии Корине Мачадо.
Беларра, занимавшая министерский пост с 2021 по 2023 год, в публикации в соцсети X* заявила, что «Нобелевскую премию мира теперь вручают путчистам и военным преступникам».
По ее словам, международные институты, которые ранее претендовали на представление интересов всего человечества, «серьезно дискредитировали себя».
Ранее сообщалось, что Нобелевский институт ведет расследование утечки имени лауреата премии мира.
* Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.