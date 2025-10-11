Радий Хабиров поздравил жителей Башкирии с Днем Республики

Сегодня, 11 октября, в Башкирии отмечается День республики. С праздником жителей региона в своих соцсетях поздравил глава республики Радий Хабиров. Он разместил на своей странице красивый видеоролик, где под традиционную башкирскую музыку показывается природа и люди, работающие на благо Родины.
Пост с поздравлениями с Днем республики Хабиров начал с того, что отметил, что ему посчастливилось родиться, жить и работать в Башкирии. Руководитель региона подчеркнул, что наша республика — это и самобытная культура, и многовековая история, и уникальная природа.
— Но главное наше богатство — это люди, которые здесь живут. Мужественные герои, скромные труженики, талантливые артисты, поэты, художники, спортсмены, ученые. Всем жителям республики — удачи, здоровья, добра и процветания! С Днём Республики, дорогие друзья! С Днём рождения, родной Башкортостан! — написал Радий Хабиров в своих соцсетях.
Редакция «КП-Уфа» присоединяется к поздравлениям с Днем республики.
