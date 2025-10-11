В Ростове на отремонтированных дорогах будут устанавливать «плавающие» люки

Технология «плавающего» люка разработана для минимизации разрушений как самого дорожного покрытия, так и инженерного сооружения даже в условиях высокой интенсивности движения. Конструкция монтируется на специальное опорное кольцо, которое дает возможность корректировать высоту люка при укладке асфальта. Благодаря этому он интегрируется в полотно, после чего работает с ним как единое целое.