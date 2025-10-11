Ричмонд
В Ростове на отремонтированных дорогах будут устанавливать «плавающие» люки

Конструкцию «плавающих» люков определяют для дорог Ростова.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону при проведении ремонтных работ на автодорогах будут применять современные инженерные решения — «плавающие» люки. Соответствующую информацию озвучил заместитель главы городской Администрации по транспорту и дорожному хозяйству Владимир Иванов.

По его словам, в настоящее время с производителями уже ведутся переговоры по вопросам конструкции и способов установки новых люков.

Технология «плавающего» люка разработана для минимизации разрушений как самого дорожного покрытия, так и инженерного сооружения даже в условиях высокой интенсивности движения. Конструкция монтируется на специальное опорное кольцо, которое дает возможность корректировать высоту люка при укладке асфальта. Благодаря этому он интегрируется в полотно, после чего работает с ним как единое целое.

