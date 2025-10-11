В Госдуме призвали разрешить женщинам уходить в декрет на любом сроке беременности

Женщинам в России необходимо дать право уходить в декретный отпуск на любом сроке беременности. Об этом заявил депутат Государственной думы и председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.
По словам парламентария, подобное нововведение позволит снять с будущих матерей дополнительную нагрузку и создать более благоприятные условия для рождения ребенка. Народный избранник добавил, что также стоит распространить выплаты по беременности и родам на неработающих женщин.
— Миронов внес идею повысить уровень поддержки семей с детьми, в том числе расширить льготы по ипотеке, — передает ТАСС.
Заместитель председателя комитета ГД по охране здоровья Татьяна Соломатина ранее заявила, что необходимо ужесточить продажу противозачаточных таблеток для женщин, так как прием подобных препаратов является серьезным вмешательством для организма.
Однако руководитель Центра правопорядка Москвы и Московской области Александр Хаминский заявил, что инициатива по запрету продажи оральных контрацептивов без рецепта врача приведет к росту количества контрафактных средств.