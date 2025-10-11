Ричмонд
+13°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В аэропорту Уфы ввели ограничения на прием и выпуск воздушных судов

Аэропорт Уфы временно закрыли для обеспечения безопасности полетов.

Источник: Комсомольская правда

Рано утром, 11 октября, в Росавиации сообщили, что в аэропорту Уфы введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Как сообщили в ведомстве, сделано это было из необходимости.

— Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — прокомментировали в Росавиации.

Также по данным ведомства утром 11 октября временные ограничения были введены на прием и выпуск самолетов в аэропортах Казани, Нижнекамска и Волгограда. На данный момент они сняты и авиарейсы выполняются как обычно.

О снятии ограничений на полеты в аэропорту Уфы будет сообщено дополнительно.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.