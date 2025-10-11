В аэропорту Уфы ввели ограничения на прием и выпуск воздушных судов

Рано утром, 11 октября, в Росавиации сообщили, что в аэропорту Уфы введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Как сообщили в ведомстве, сделано это было из необходимости.
— Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — прокомментировали в Росавиации.
Также по данным ведомства утром 11 октября временные ограничения были введены на прием и выпуск самолетов в аэропортах Казани, Нижнекамска и Волгограда. На данный момент они сняты и авиарейсы выполняются как обычно.
О снятии ограничений на полеты в аэропорту Уфы будет сообщено дополнительно.
