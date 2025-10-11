Топ-5 главных новостей в Молдове на утро субботы, 11 октября 2025:
1. В Молдову возвращаются дожди и холод: Синоптики обещают ливни, ветер и всего +10 градусов.
2. Центральный рынок Кишинева опустел — народ уехал из страны: Высокие цены сводят с ума — люди возмущаются, вздыхают и берут по чуть-чуть, максимум, килограмм.
3. Молдавский суд самый избирательный суд в мире: За убийство можно получить всего пару лет или условный срок, а за «политику» башкану Гагаузии и матери двоих детей влепили «семерку».
4. Теперь, как в ЕС: Геи и лесбиянки Молдовы призывают власти предоставить школьникам право выбирать свой пол.
5. «Меня заставляли прятать улики»: Администратор салона красоты в Кишиневе где умерла Любовь Бабуцки рассказала о незаконной деятельности клиники.
Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
Читайте также:
Молдову готовили к энергетической независимости, а втянули в кабалу: После подорожания электроэнергии в Румынии, цены взлетят и в нашей стране — такой вот темный путь в ЕС.
Молдова должна покупать все самое дорогое, что «завалялось» на мировом рынке энергоресурсов (далее…).
Кишинев может лишиться памятников Котовскому, Сергею Лазо и «Освобождение от фашизма»: Если считаете, что это невозможно, вспомните, еще несколько лет назад, кто-то верил, что за Георгиевскую ленту будут нещадно штрафовать?
Министерство культуры Молдовы разрешило сносить памятники и монументы на территории республики (далее…).
Политический класс в Молдове поразил массовый психоз: Имя ему — европеизация головного мозга!
Нам навязывают черно-белую картину мира, упорно доказывая, что именно она и есть правда (далее…).