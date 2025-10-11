Ричмонд
Пришло долгожданное тепло: в Омске 100% жилого фонда подключено к отоплению

Последние 24 дома, где велись ремонтные работы, тоже обеспечили теплом.

Источник: Комсомольская правда

На сегодняшний день отапливаются все многоэтажные дома и социально значимые объекты Омска, которые обслуживает АО «Тепловая компания». Все 24 дома, которые оставались неподключенными, тоже обеспечили теплом в обещанные сроки: запуск отопления завершился в пятницу, 10 октября. Об этом сообщили в пресс-службе ресурсоснабжающей организации.

«Ключевая цель выполнена — город обеспечен теплом. Завершение запуска отопления в квартиры омичей — задача непростая, требующая серьезных усилий, профессиональных знаний и организаторских способностей. Мы тщательно планировали каждый этап работ, чтобы обеспечить бесперебойное теплоснабжение», — заявил генеральный директор АО «Тепловая компания» Владимир Дмитриев.

В ресурсоснабжающей организации также отметили, что планово-аварийные работы в городе продолжаются. Могут быть локальные отключения тепла, это необходимые временные меры. До наступления холодов нужно выполнить максимум работ. Ситуация под контролем руководства компании.

«Для быстрого реагирования и устранения аварий на теплотрассах компания ежедневно направляет около 20 бригад сотрудников», — сообщили в пресс-службе АО «Тепловая компания».

Котельные, центральные тепловые пункты и тепловые сети к отопительному периоду, согласно информации АО «Тепловая компания», тоже готовы на 100%. Необходимые резервы топлива подготовлены.

Между тем теперь ресурсники, выполнив свои обязанности, обратились к управляющим компаниям с просьбой оперативно реагировать на все поступающие от жителей обращения и решать возникающие проблемы, чтобы во всех домах было тепло.