В Ростове с 11 октября изменилась схема движения автобусов № 40 и № 84

Администрация донской столицы проинформировала жителей об изменении схемы движения муниципальных автобусов № 40 и № 84. Корректировки вступили в силу с 11 октября.
Как сообщается, нововведения направлены на повышение качества транспортного обслуживания для ростовчан, проживающих в микрорайоне «Платовский» и жилых комплексах на улицах Берберовской и Вересаева. Решение было принято с учетом мнения горожан, полученного в ходе голосования на сайте «Активный ростовчанин».
В соответствии с изменениями, маршрут автобуса № 40 будет продлен. Теперь он будет следовать до улицы Мусоргского, где расположена Школа № 85. Движение на этом участке будет организовано по улицам Днепропетровской и Кабалевского.
Что касается маршрута № 84, то его схема будет скорректирована в части следования по улицам Советской и Большой Садовой.
