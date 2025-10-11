Ричмонд
+13°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростове с 11 октября изменилась схема движения автобусов № 40 и № 84

В Ростове изменили маршруты автобусов для улучшения доступности ЖК «Платовского», Берберовской и Вересаева.

Источник: Комсомольская правда

Администрация донской столицы проинформировала жителей об изменении схемы движения муниципальных автобусов № 40 и № 84. Корректировки вступили в силу с 11 октября.

Как сообщается, нововведения направлены на повышение качества транспортного обслуживания для ростовчан, проживающих в микрорайоне «Платовский» и жилых комплексах на улицах Берберовской и Вересаева. Решение было принято с учетом мнения горожан, полученного в ходе голосования на сайте «Активный ростовчанин».

В соответствии с изменениями, маршрут автобуса № 40 будет продлен. Теперь он будет следовать до улицы Мусоргского, где расположена Школа № 85. Движение на этом участке будет организовано по улицам Днепропетровской и Кабалевского.

Что касается маршрута № 84, то его схема будет скорректирована в части следования по улицам Советской и Большой Садовой.

Подпишись на нас в МАХ и в Telegram!