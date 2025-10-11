В Госдуме рассказали, кому повысят пенсию в ноябре 2025 года

По словам депутата, пенсионеры в возрасте более 80 лет получат удвоенную выплату. Он уточнил, что ее размер с начала года составляет 8907,70 рубля, а после увеличения вырастет до 17 815,40 рубля. Народный избранник добавил, что аналогичным образом будет проиндексирована пенсия инвалидам I группы.