В Госдуме рассказали, кому повысят пенсию в ноябре 2025 года

Повышение страховых пенсий в ноябре 2025 года затронет граждан старше 80 лет, инвалидов I группы, членов летных экипажей гражданской авиации и работников угольной промышленности. Об этом в субботу, 11 октября, рассказал член комитета Государственной думы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин.
По словам депутата, пенсионеры в возрасте более 80 лет получат удвоенную выплату. Он уточнил, что ее размер с начала года составляет 8907,70 рубля, а после увеличения вырастет до 17 815,40 рубля. Народный избранник добавил, что аналогичным образом будет проиндексирована пенсия инвалидам I группы.
— Если пенсионер проживает в регионе с районным коэффициентом, итоговая сумма увеличивается в 1,15−1,9 раза. В результате житель северного региона после 80 лет может получить прибавку свыше 10 тысяч рублей, — передает слова Говырина ТАСС.
Кандидат экономических наук Игорь Балынин рассказал о том, что пенсионеры в следующем году смогут забрать всю сумму страховых накоплений, если она не превышает 440 тысяч рублей.
В Госдуме рассматривают инициативу фракции «Справедливая Россия — За правду» о проведении перерасчета пенсий для работающих пенсионеров с 2016 по 2024 год. Ждать ли перерасчета пенсий и насколько высокими могут быть доплаты, «Вечерняя Москва» узнала у эксперта.