Депутат Говырин рассказал, кому повысят пенсии в ноябре

Парламентарий подчеркнул, что для лётных экипажей и работников угольной промышленности перерасчёт проходит ежеквартально. По его словам, доплата для этих категорий зависит от вредности условий и продолжительности специального стажа, при этом минимальный стаж для мужчин составляет 25 лет, а для женщин — 20 лет. Он отметил, что за каждый год сверх нормы начисляется 1% от среднемесячного заработка, но не более 75−85% от прежнего оклада, а в ноябре 2025 года выплаты вырастут на 2−5% благодаря инфляционному коэффициенту.