Почему стоит смотреть UFC Rio 11 октября: россиянка и топовый главный бой

В главном поединке вечера Чарльз Оливейра должен был встретиться с русскоговорящим Рафаэлем Физиевым, однако соперник выбыл из-за травмы. В экстренном порядке его заменил поляк Матеуш Гамрот. Для бразильца этот бой — возможность вернуться в титульную гонку после поражения от Илии Топурии. Польский боец, в свою очередь, может впервые войти в пятерку лучших легковесов UFC и закрепить за собой статус претендента.